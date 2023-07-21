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Макгрегор: Запад ставит целью ослабить Россию, чтобы завладеть ее ресурсами

21 июля 2023 06:58
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Запад пытается ослабить Российскую Федерацию, чтобы завладеть природными ресурсами РФ. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, пишет ТАСС. 

По мнению эксперта, получить желаемое там намерены посредством плана, который включает в себя уничтожение национальной идентичности. Он давно реализуется в государствах Европейского союза. Достижение этой цели позволило бы иметь доступ к полезным ископаемым. Речь идет о нефти, газе, а также продовольствии, отметил Макгрегор. 

Он выразил убеждение, что о планах Запада российскому лидеру Владимиру Путину хорошо известно. Президент РФ сделает все, чтобы не допустить такой сценарий. Путин пойдет до конца, чтобы Россия не повторила судьбу Западной Европы, заключил Макгрегор. 

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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