Запад пытается ослабить Российскую Федерацию, чтобы завладеть природными ресурсами РФ. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, пишет ТАСС.

По мнению эксперта, получить желаемое там намерены посредством плана, который включает в себя уничтожение национальной идентичности. Он давно реализуется в государствах Европейского союза. Достижение этой цели позволило бы иметь доступ к полезным ископаемым. Речь идет о нефти, газе, а также продовольствии, отметил Макгрегор.

Он выразил убеждение, что о планах Запада российскому лидеру Владимиру Путину хорошо известно. Президент РФ сделает все, чтобы не допустить такой сценарий. Путин пойдет до конца, чтобы Россия не повторила судьбу Западной Европы, заключил Макгрегор.