CNN: часть переданного ВС Украины вооружения похитили

В оборонном ведомстве Америки выявили факты хищения вооружения и техники , которая была передана Киеву странами Запада. Такую информацию приводит CNN со ссылкой на копию документов, которые оказались в распоряжении корреспондентов, пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об отчете за октябрь прошлого года, в котором фигурирует период с февраля по сентябрь 2022 года. По информации CNN, преступная группа подделала документы, чтобы вступить в добровольческий батальон. Злоумышленники украли оружие, в числе которого был гранатомет, пулемет, свыше тысячи патронов. В отчете указывается, что хищение было раскрыто украинскими спецслужбами. Позже сотрудники спецслужб пресекли преступный замысел торговцев оружием, которые пытались сбыть украденное на юге Украины вооружение. Говорится еще о нескольких фактах хищений западного оружия и боеприпасов на украинской территории с целью продажи.