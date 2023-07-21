Досрочные выборы в Испании стали проблемой для Европейского совета

Досрочные выборы в Испании стали неожиданностью и проблемой для Брюсселя. Итоги голосования прямо повлияют на председательство страны в Европейском совете в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишут местные СМИ, 2024-й должен был стать своеобразной кульминацией полномочий премьер-министра Педро Санчеса. Однако фиаско на местных выборах и досрочное голосование испортили все планы Брюсселя, поскольку теперь Испания может повторить судьбу Польши, Венгрии и Италии, где к власти пришли ультраправые. В результате под угрозой могут оказаться важнейшие европейские соглашения в сфере миграционной политики и экологии.