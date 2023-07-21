Прямой эфир

Боррель предложил странам ЕС выплатить Украине 20 млрд евро за 4 года

21 июля 2023 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По пять миллиардов евро в течение ближайших четырех лет. С таким планом помощи Украине выступил глава дипломатии ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боррель предложил странам ЕС выплатить Украине 20 млрд евро за 4 года-1

По его словам, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Киеву. А деньги выделят из так называемого Европейского фонда мира. Откуда уже неоднократно брались средства на военные поставки Украине. Боррель добавил, что детально этот вопрос обсудят на неофициальной министерской встрече Евросоюза в Испании.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
CNN: часть переданного ВС Украины вооружения похитили
21 июля 2023 06:37

CNN: часть переданного ВС Украины вооружения похитили

Белый дом подтвердил, что Украина использует кассетные боеприпасы от США
21 июля 2023 06:12

Белый дом подтвердил, что Украина использует кассетные боеприпасы от США

Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%
20 июля 2023 18:59

Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%