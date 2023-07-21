Боррель предложил странам ЕС выплатить Украине 20 млрд евро за 4 года

По пять миллиардов евро в течение ближайших четырех лет. С таким планом помощи Украине выступил глава дипломатии ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Киеву. А деньги выделят из так называемого Европейского фонда мира. Откуда уже неоднократно брались средства на военные поставки Украине. Боррель добавил, что детально этот вопрос обсудят на неофициальной министерской встрече Евросоюза в Испании.