Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что Польша хочет основать большую империю у границ Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Макгрегор говорит, что правительство Республики Польша изначально имело враждебные настроения в отношении России. В идеале польское правительство видит себя хозяином империи, которая охватывает большие части РБ и Украины.

Однако замысел правительства Польши разваливается, потому что происходит изменение приоритетов. Внимание Варшавы сосредоточено в данный момент на вопросе огромного числа беженцев из Украины.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что изменения происходят и в сознании польских граждан, которые начинают понимать, что больше не хотят быть в роли тягловой лошади Соединенных Штатов Америки.