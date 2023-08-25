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Макгрегор: Польша мечтает создать империю, захватив Украину

25 августа 2023 09:23
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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что Польша хочет основать большую империю у границ Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Макгрегор говорит, что правительство Республики Польша изначально имело враждебные настроения в отношении России. В идеале польское правительство видит себя хозяином империи, которая охватывает большие части РБ и Украины.

Однако замысел правительства Польши разваливается, потому что происходит изменение приоритетов. Внимание Варшавы сосредоточено в данный момент на вопросе огромного числа беженцев из Украины.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что изменения происходят и в сознании польских граждан, которые начинают понимать, что больше не хотят быть в роли тягловой лошади Соединенных Штатов Америки.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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