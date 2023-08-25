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В Аргентине начались демонстрации против нищеты

25 августа 2023 07:40
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Новости Аргентины. В Аргентине с новой силой вспыхнули акции против падения уровня жизни и нищеты. Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием к властям поддержать население в условиях усиления экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине начались демонстрации против нищеты-1

В частности запустить программу социальной помощи и открыть бесплатные столовые, так как большинство даже имеющих работу людей уже не могут прокормить свои семьи. Инфляция в Аргентине достигла 113 %, а к концу года, по прогнозам аналитиков, показатель может взлететь до рекордных 200 %. Из-за серьезного подорожания жизни 40% населения оказались за чертой бедности.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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