Президент РФ Путин прокомментировал крушение самолёта Пригожина

24 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин дал комментарии касательно крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин сообщил, что нет сомнений в том, что предварительное расследование крушения самолета будет проведено основательно и доведено до конца. Сейчас проводятся технические и генетические исследования, на которые нужно время.

Президент Российской Федерации выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, подчеркнув, что командованием и бойцами ЧВК «Вагнер» был внесен большой вклад в борьбе с неонацистским режимом в Украине.

«Мы об этом помним, знаем и не забудем», – сказал Владимир Путин.

