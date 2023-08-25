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Контейнеровоз Либерии протаранил грузовой корабль у берегов Японии

25 августа 2023 07:42
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Два человека пропали без вести после столкновения судов у берегов Японии. Большой контейнеровоз, принадлежащий Либерии, протаранил грузовой корабль, после чего тот перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контейнеровоз Либерии протаранил грузовой корабль у берегов Японии-1

На его борту находились пять человек. Прибывшие на место спасатели достали из воды только троих. Для проведения поисковой операции к месту ЧП направлены вертолет и шесть патрульных катеров береговой охраны. Причины столкновения выясняются.

# ЧП # Фотофакт

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