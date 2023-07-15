В ходе неудавшегося наступления украинские Вооруженные силы потеряли 26 тыс. военнослужащих, и киевский режим отчаянно пытается скрыть эти цифры, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что украинские потери в ходе контратаки являются колоссальными, и киевский режим бездарно стремится скрыть этот малоприятный факт от мирового сообщества. Как отметил полковник, украинскому президенту Владимиру Зеленскому осталось надеяться только на помощь третьей стороны, которая сможет спасти его от страшной ситуации. Макгрегор пришел к выводу, что сам Зеленский и его подчиненные находятся в полнейшем замешательстве, осознавая, что они проиграли, и что у Вооруженных сил Украины ничего не осталось.

Во вторник, 11 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента начала контрнаступления потери Украины составили более 26 тыс. военнослужащих и три тысячи единиц вооружения различных типов.