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РИАН: бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ, позволяющий координировать боевые действия

15 июля 2023 08:50
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Бойцы отряда «Штурм Z» Южной группировки войск РФ овладели планшетом с системой «Крапива», применяемой для согласования действий подразделений различных родов войск ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделения.

Планшет обеспечивает возможность установки отметок на карте, так что командиры могут видеть движение техники и обновления в режиме реального времени. Это позволяет наладить оперативное взаимодействия соединений и облегчает артиллерийские и авиационные удары по замеченным целям.

# Международная политика

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