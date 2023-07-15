Rzeczpospolita: объём импорта украинского зерна в Польшу шокирует

Объем импорта зерна из Украины в Польшу повергает в шок, считает профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артишак, передает РИА Новости.

Запрет на поставки зерна из Украины в Польшу в начале этого года, вызванный неконтролируемым объемом импорта, привел к протестам со стороны местных фермеров. По словам Артишака, размеры импорта пшеницы и кукурузы из Украины существенно превышают прошлогодние показатели.

Компании-покупатели рассчитывают, что запрет будет снят с 15 сентября, что может вызвать дальнейшее снижение цен на зерно и привести к негативным результатам для сельхозпроизводителей Польши. Действие запрета на импорт зерна в Польшу и другие страны распространяется до 15 сентября 2023 года, но не распространяется на транзит.