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В Минобороны РФ рассказали, что ВКС ударили по ВСУ в районе Пятихаток

15 июля 2023 09:20
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Штурмовики ВКС РФ группировки «Восток« атаковали сразу несколько скоплений ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил руководитель пресс-службы группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

По его информации, в ходе систематического артобстрела было уничтожено минометное подразделение в Мирном, танк ВСУ в Степовом, боевая бронированная машина в Новоданиловке, две артиллерийские установки в Преображенке и Омельнике. В районе северо-западнее Приютного боевой беспилотный летательный аппарат РФ также ликвидировал боевую бронемашину с боевиками.

Контрнаступление, о котором говорили в Киеве, стартовало 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар был нанесен на запорожском участке фронта. В боевых действиях Украина вовлекла подготовленных НАТО специалистов и оружие из западных стран. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ни на одном из направлений противнику не удалось достичь своих целей.

# Международная политика # Олег Чехов

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