Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Немецкий Мюнхен готовится к крупной международной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 16 февраля, там пройдет конференция по безопасности.
Новости Беларуси. Немецкий Мюнхен готовится к крупной международной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 16 февраля, там пройдет конференция по безопасности.
На этой встрече будут подняты самые актуальные и острые вопросы, стоящие сегодня перед мировым сообществом. Беларусь в Мюнхене представит министр иностранных дел Владимир Макей.
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Канферэнцыя праводзіцца з 1963 года і з’яўляецца адной з найбольш прадстаўнічых і аўтарытэтных сусветных форумаў у галіне палітыкі бяспекі і супрацоўніцтва ў ваенна-палітычнай сферы. У ёй традыцыйна прымаюць удзел вышэйшыя службовыя асобы краін Еўропы, Паўночнай Амерыкі і Азіі, кіраўніцтвы знешнепалітычных і ваенных ведамстваў НАТА, АБСЕ, ваенна-прамысловых канцэрнаў, эксперты па пытаннях бяспекі, вядучыя журналісты.
Мюнхенской конференции традиционно придается большое значение. Ее часто называют «Давосом по безопасности». А по количеству высокопоставленных участников Баварский конгрeсс может посоревноваться разве что с Генассамблеей ООН.