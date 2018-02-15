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Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

15 февраля 2018 12:30
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Новости Беларуси. Немецкий Мюнхен готовится к крупной международной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 16 февраля, там пройдет конференция по безопасности.  

Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности-1

На этой встрече будут подняты самые актуальные и острые вопросы, стоящие сегодня перед мировым сообществом. Беларусь в Мюнхене представит министр иностранных дел Владимир Макей.  

Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности-4

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:  
Канферэнцыя праводзіцца з 1963 года і з’яўляецца адной з найбольш прадстаўнічых і аўтарытэтных сусветных форумаў у галіне палітыкі бяспекі і супрацоўніцтва ў ваенна-палітычнай сферы. У ёй традыцыйна прымаюць удзел вышэйшыя службовыя асобы краін Еўропы, Паўночнай Амерыкі і Азіі, кіраўніцтвы знешнепалітычных і ваенных ведамстваў НАТА, АБСЕ, ваенна-прамысловых канцэрнаў, эксперты па пытаннях бяспекі, вядучыя журналісты.  

Мюнхенской конференции традиционно придается большое значение. Ее часто называют «Давосом по безопасности». А по количеству высокопоставленных участников Баварский конгрeсс может посоревноваться разве что с Генассамблеей ООН.  

# Фотофакт # Национальная безопасность # Дмитрий Мирончик

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