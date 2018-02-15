Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Немецкий Мюнхен готовится к крупной международной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 16 февраля, там пройдет конференция по безопасности.

На этой встрече будут подняты самые актуальные и острые вопросы, стоящие сегодня перед мировым сообществом. Беларусь в Мюнхене представит министр иностранных дел Владимир Макей.