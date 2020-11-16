Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы

Новости Молдовы. Согласно данным, полученным после обработки почти всех бюллетеней, экс-премьера страны поддержали почти 57 % избирателей. У действующего главы государства Игоря Додона чуть более 43 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка избирателей в минувшее воскресенье составила почти 53 %. Сейчас ЦИК подсчитывает бюллетени с зарубежных участков. По закону Молдовы победителем выборов станет кандидат, получивший более половины голосов избирателей, во втором туре порога явки нет.