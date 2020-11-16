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Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы

16 ноября 2020 08:56
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Новости Молдовы. Согласно данным, полученным после обработки почти всех бюллетеней, экс-премьера страны поддержали почти 57 % избирателей. У действующего главы государства Игоря Додона чуть более 43 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы-1

Явка избирателей в минувшее воскресенье составила почти 53 %. Сейчас ЦИК подсчитывает бюллетени с зарубежных участков. По закону Молдовы победителем выборов станет кандидат, получивший более половины голосов избирателей, во втором туре порога явки нет.

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы-4

Майя Санду выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в перспективе в Евросоюз.

# Выборы # Майя Санду # Игорь Додон # Фотофакт

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