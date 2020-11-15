Точные копии зданий и архитектурных сооружений. В Дубае для посетителей открылся самый большой цветочный сад в мире

Новости ОАЭ. В Дубае для посетителей вновь открылся сад чудес. Это самый большой цветочный сад в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его площадь составляет 72 тысячи квадратных метров. В представленной экспозиции – точные копии знаменитых зданий и архитектурных сооружений, а также различные скульптурные композиции, выполненные из цветов.