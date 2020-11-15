Точные копии зданий и архитектурных сооружений. В Дубае для посетителей открылся самый большой цветочный сад в мире

Новости ОАЭ. В Дубае для посетителей вновь открылся сад чудес. Это самый большой цветочный сад в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. В Дубае для посетителей вновь открылся сад чудес. Это самый большой цветочный сад в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его площадь составляет 72 тысячи квадратных метров. В представленной экспозиции – точные копии знаменитых зданий и архитектурных сооружений, а также различные скульптурные композиции, выполненные из цветов.
В 2020 году в саду можно увидеть модель лайнера Airbus A380. 500 тысяч живых цветов и растений понадобилось для его изготовления. Эта масштабная инсталляция даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса.