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Точные копии зданий и архитектурных сооружений. В Дубае для посетителей открылся самый большой цветочный сад в мире

15 ноября 2020 13:27
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Новости ОАЭ. В Дубае для посетителей вновь открылся сад чудес. Это самый большой цветочный сад в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точные копии зданий и архитектурных сооружений. В Дубае для посетителей открылся самый большой цветочный сад в мире-1

Его площадь составляет 72 тысячи квадратных метров. В представленной экспозиции – точные копии знаменитых зданий и архитектурных сооружений, а также различные скульптурные композиции, выполненные из цветов.

Точные копии зданий и архитектурных сооружений. В Дубае для посетителей открылся самый большой цветочный сад в мире-4

В 2020 году в саду можно увидеть модель лайнера Airbus A380. 500 тысяч живых цветов и растений понадобилось для его изготовления. Эта масштабная инсталляция даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

# Растения и цветы # Фотофакт

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