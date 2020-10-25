Дели окутал смог. Жители сравнивают улицы с газовой камерой

Новости Индии. Дели окутал смог. Жители столицы Индии говорят, что на улицах настоящая газовая камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дымовая завеса заволокла здания, небо над городом постоянно серого цвета.
Новости Индии. Дели окутал смог. Жители столицы Индии говорят, что на улицах настоящая газовая камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дымовая завеса заволокла здания, небо над городом постоянно серого цвета.
Власти пытаются бороться со смогом. По обочинам дорог устанавливают специальные противодымные пушки, которые распыляют в воздух частички воды, но пока эта мера не приносит результатов.
Проблемы со смогом в Дели длятся уже много лет. Причиной стало обилие машин на дорогах и вредные выбросы на производствах.