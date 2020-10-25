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Дели окутал смог. Жители сравнивают улицы с газовой камерой

25 октября 2020 12:11
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Новости Индии. Дели окутал смог. Жители столицы Индии говорят, что на улицах настоящая газовая камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дымовая завеса заволокла здания, небо над городом постоянно серого цвета.

Дели окутал смог. Жители сравнивают улицы с газовой камерой-1

Власти пытаются бороться со смогом. По обочинам дорог устанавливают специальные противодымные пушки, которые распыляют в воздух частички воды, но пока эта мера не приносит результатов.

Дели окутал смог. Жители сравнивают улицы с газовой камерой-4

Дели окутал смог. Жители сравнивают улицы с газовой камерой-6

Проблемы со смогом в Дели длятся уже много лет. Причиной стало обилие машин на дорогах и вредные выбросы на производствах.

# Экология # Фотофакт

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