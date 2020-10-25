В Катаре впервые с февраля проходят верблюжьи бега

Новости Катара. В Катаре возобновились верблюжьи бега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти соревнования в странах Персидского залива считаются одними из самых зрелищных, однако из-за пандемии коронавируса с февраля они не проводились.

Участвующие в гонках одногорбые верблюды способны развивать скорость до 65 км/час. Жокеи – роботы.