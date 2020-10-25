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В Катаре впервые с февраля проходят верблюжьи бега

25 октября 2020 12:07
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Новости Катара. В Катаре возобновились верблюжьи бега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Катаре впервые с февраля проходят верблюжьи бега-1

Эти соревнования в странах Персидского залива считаются одними из самых зрелищных, однако из-за пандемии коронавируса с февраля они не проводились.

В Катаре впервые с февраля проходят верблюжьи бега-4

В Катаре впервые с февраля проходят верблюжьи бега-6

Участвующие в гонках одногорбые верблюды способны развивать скорость до 65 км/час. Жокеи – роботы.

В Катаре впервые с февраля проходят верблюжьи бега-9

В Саудовской Аравии, Египте, Иордании, Омане и Судане это настоящий национальный вид спорта, не уступающий по вложениям футболу.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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