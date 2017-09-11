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Уровень опасности «Ирмы» снизился до первого, но около 3 миллионов человек во Флориде пока остаются без электричества

11 сентября 2017 11:15
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Новости США. Последствия урагана «Ирма» посеяли панику среди населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни пошли на грабежи, в страхе, что во временных убежищах не хватит продовольствия. Другие, воспользовавшись ситуацией, стали выносить драгоценности из ломбардов.

Уровень опасности «Ирмы» снизился до первого, но около 3 миллионов человек во Флориде пока остаются без электричества-1

Стражи порядка задержали за мародерство уже десятки человек.

Тем временем метеорологи сообщают о снижении категории опасности бури до первой. По-прежнему во Флориде остаются без электроснабжения около трех миллионов жителей. По улицам, которые превратились в полноводные реки, можно передвигаться лишь на лодках. Эвакуации подлежат более шести миллионов граждан.

# Ураганы # Фотофакт

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