Мадуро сравнил протесты в Венесуэле с цветными революциями

Венесуэльский мятеж идет по заранее известному сценарию. С наступлением темноты в отдельных районах Каракаса возобновились столкновения мятежников с силами правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие жгли покрышки, пытались перекрывать дороги. Вместе с тем их количество невелико, а ситуация в центре города нормализовалась. Оппозиция, которая не желает признавать результаты президентских выборов и принимает участие в столкновениях с правоохранительными органами, хочет совершить госпереворот в стране при поддержке США. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы. Он подчеркнул, что все силы в стране будут действовать решительно, в рамках Конституции и законов, а также уважая права человека, чтобы сохранить внутренний порядок.

Действующий президент сравнил протесты в Венесуэле с цветными революциями. Николас Мадуро отметил, что десятки граждан, которые нападали на полицейских и занимались вандализмом, уже пойманы, а около 80 % задержанных имели проблемы с законом ранее.