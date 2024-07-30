Американские войска начали переброску военной техники в Польшу – СМИ

Похоже не только наши западные соседи решили увеличивать напряжение на границе, но и их союзники. Соединенные Штаты начали переброску танков и боевых машин пехоты в Польшу. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уточняется, что происходящее является частью запланированной операции по переброске военной техники американской армии. В настоящее время солдаты перемещает вооружение и транспортные средства с военных баз в Германии на склады в Великопольское воеводство. Сообщается, что техника будет использоваться в будущем для проведения учений как в Польше, так и в прибалтийских странах. В частности, планируется отработать бои на лесных землях вблизи восточных рубежей НАТО.