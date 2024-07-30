В результате массовых беспорядков в Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек

В результате массовых беспорядков Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них обвиняются в разжигании ненависти и терроризме. По словам генпрокурора страны, протестующие захватили и подожгли ряд государственных зданий, а также осквернили памятники культуры.

И на этом их послужной список не заканчивается. Митингующие строили баррикады и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ. Под охрану даже пришлось взять гостиницу, где находятся международные наблюдатели.