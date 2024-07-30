В результате массовых беспорядков в Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек
В результате массовых беспорядков Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них обвиняются в разжигании ненависти и терроризме. По словам генпрокурора страны, протестующие захватили и подожгли ряд государственных зданий, а также осквернили памятники культуры.
И на этом их послужной список не заканчивается. Митингующие строили баррикады и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ. Под охрану даже пришлось взять гостиницу, где находятся международные наблюдатели.
На фоне попытки госпереворота оппозиция хотела склонить армию на свою сторону, но солдаты проявили патриотизм и твердость духа и присягнули Мадуро на верность. В этой ситуации четко прослеживается отработанный уже не раз сценарий, когда под влиянием иностранных государств, в частности западных, люди становятся безвольными и готовы на все. Об этом также сказал и сам Мадуро. Подробности.