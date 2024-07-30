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В результате массовых беспорядков в Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек

30 июля 2024 19:48
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В результате массовых беспорядков Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них обвиняются в разжигании ненависти и терроризме. По словам генпрокурора страны, протестующие захватили и подожгли ряд государственных зданий, а также осквернили памятники культуры.

В результате массовых беспорядков в Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек-1

И на этом их послужной список не заканчивается. Митингующие строили баррикады и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ. Под охрану даже пришлось взять гостиницу, где находятся международные наблюдатели.

В результате массовых беспорядков в Венесуэле правоохранители задержали около 750 человек-4

На фоне попытки госпереворота оппозиция хотела склонить армию на свою сторону, но солдаты проявили патриотизм и твердость духа и присягнули Мадуро на верность. В этой ситуации четко прослеживается отработанный уже не раз сценарий, когда под влиянием иностранных государств, в частности западных, люди становятся безвольными и готовы на все. Об этом также сказал и сам Мадуро. Подробности.

# Акции протеста # Николас Мадуро

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