Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вспыхнувшие в Каракасе беспорядки попыткой госпереворота и желанием дестабилизировать положение в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это заявление он сделал в Национальном избирательном совете на церемонии вручения мандата об избрании его главой государства на очередной шестилетний период.

Согласно данным местного избиркома, он набрал более 51 % голосов, тем самым сможет занять президентское кресло уже в третий раз. Однако такие результаты устроили далеко не всех. Оппозиция не признала итоги, объявив, что их кандидат Эдмундо Гонсалес получил намного больше голосов и что власти якобы сфальсифицировали всю электоральную кампанию. Оппозиционеры также призвали своих сторонников выйти на улицы, чтобы оспорить результаты. Из-за этого десятки тысяч человек устроили масштабные протесты, с погромами и беспорядками.

В ситуации с Венесуэлой четко прослеживается отработанный уже не раз сценарий, когда под влиянием иностранных государств, в частности западных, люди становятся безвольными и готовы на все. Об этом также сказал и сам Мадуро. Он уточнил, что в настоящее время практика цветных революций используется чаще, чем в прошлом. По его словам, в беспорядках есть и след Вашингтона. Белый дом, который пытается навязать венесуэльцам собственную политику, очень заинтересован в природных ресурсах, так как в Венесуэле находятся одни из крупнейших запасов нефти. Но Каракас не намерен сворачивать с пути независимой и суверенной политики.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

Сегодня Запад репетируют первые неудачные шаги по дестабилизации Венесуэлы и снова навязывают нам агрессию и террор, своего рода повторение истории с Гуайдо. Но я говорю заговорщикам, тем, кто в этом участвует, и тем, кто поддерживает эту операцию против венесуэльской демократии, что мы уже знаем все их приемы. И на этот раз не будет никакой слабости с нашей стороны.