46% французов считают, что наступивший 2026 год будет хуже, чем 2025-й

Жители Франции уверены, что республика не сможет спокойно пережить наступивший год. Сейчас лишь каждый 10-й француз верит, что страна не рушится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пессимизм людей подтверждается результатами опроса, проведенного крупной социологической компанией. Так, для описания своего отношения к ситуации более 60 % выбрали слово «беспокойство».

Тревожным является тот факт, что подавлявшее большинство опрошенных, а именно 90 %, считают, что страна находится в упадке, а 32 % уверены, что этот процесс уже не остановить. При этом социологи отмечают нарастающее напряжение в обществе. Все, что сейчас происходит во Франции, вызывает у людей лишь гнев, раздражение и усталость. Французы больше не верят, что правительство и президент способны решить накопившиеся проблемы.