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46% французов считают, что наступивший 2026 год будет хуже, чем 2025-й

05 января 2026 17:09
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Жители Франции уверены, что республика не сможет спокойно пережить наступивший год. Сейчас лишь каждый 10-й француз верит, что страна не рушится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пессимизм людей подтверждается результатами опроса, проведенного крупной социологической компанией. Так, для описания своего отношения к ситуации более 60 % выбрали слово «беспокойство». 

Тревожным является тот факт, что подавлявшее большинство опрошенных, а именно 90 %, считают, что страна находится в упадке, а 32 % уверены, что этот процесс уже не остановить. При этом социологи отмечают нарастающее напряжение в обществе. Все, что сейчас происходит во Франции, вызывает у людей лишь гнев, раздражение и усталость. Французы больше не верят, что правительство и президент способны решить накопившиеся проблемы. 

46% французов считают, что наступивший 2026 год будет хуже, чем 2025-й-2

Почти половина жителей республики считают, что власти должны повысить покупательскую способность, около 40 % – улучшить систему здравоохранения и усилить борьбу с преступностью. 35 % граждан устали от политической нестабильности. В целом 46 % французов считают, что наступивший 2026 год будет хуже, чем ушедший. 

А вот Эммануэль Макрон вошел в новый год с рекордно низким уровнем поддержки – ему доверяют лишь 25 % избирателей. И хотя до окончания его президентского срока остается больше года, 58 % опрошенных не готовы этого ждать и выступают за его отставку уже сейчас.

# Кризис в ЕС # Новости Франции

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