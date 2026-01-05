Количество краж в Эстонии увеличилось на 20% за 2025 год

Последствия проводимой политики властей Эстонии уже отражаются в цифрах сухой статистики. И там отмечен большой рост, только не в социальной или экономических сферах, а в преступности. В частности, в стране сильно увеличилось количество магазинных краж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025-м таких случае было на 20 % больше, чем годом ранее.

Причем нарушить закон решаются эстонцы всех возрастов и профессий. По данным охранных компаний, это могут быть подростки, пенсионеры и даже семьи с детьми. Их целью обычно являются продукты питания и недорогие товары, такие как, например, косметика.