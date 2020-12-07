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Люди вышли на улицы в карнавальных масках. В Праге прошли «антиковидные марши»

07 декабря 2020 09:18
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баварии, где в последние дни регистрируется максимальное число умерших в сутки – более 400 человек, объявлен режим ЧС.  

В районах с наиболее сложной ситуацией вводится комендантский час.

Люди вышли на улицы в карнавальных масках. В Праге прошли «антиковидные марши»-1

В Сеуле запретили собрание группами 50 человек и более. Закрыты тренажерные залы и караоке-бары. Рестораны и супермаркеты будут работать до 21 часа.  

Люди вышли на улицы в карнавальных масках. В Праге прошли «антиковидные марши»-4

Тем временем в Европе продолжаются «антиковидные марши». Так, недовольные ограничениями люди вышли на улицы Праги. Социальная дистанция не соблюдалась, многие вместо защитных масок надели карнавальные.

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# Коронавирус # Фотофакт

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