Люди вышли на улицы в карнавальных масках. В Праге прошли «антиковидные марши»

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баварии, где в последние дни регистрируется максимальное число умерших в сутки – более 400 человек, объявлен режим ЧС.

В районах с наиболее сложной ситуацией вводится комендантский час.