Люди вышли на улицы в карнавальных масках. В Праге прошли «антиковидные марши»

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баварии, где в последние дни регистрируется максимальное число умерших в сутки – более 400 человек, объявлен режим ЧС.
В районах с наиболее сложной ситуацией вводится комендантский час.
В Сеуле запретили собрание группами 50 человек и более. Закрыты тренажерные залы и караоке-бары. Рестораны и супермаркеты будут работать до 21 часа.
Тем временем в Европе продолжаются «антиковидные марши». Так, недовольные ограничениями люди вышли на улицы Праги. Социальная дистанция не соблюдалась, многие вместо защитных масок надели карнавальные.
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