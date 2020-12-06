ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: после новогодних праздников Европу накроет третья волна коронавируса. О такой опасности предупреждает спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает: после новогодних праздников Европу накроет третья волна коронавируса. О такой опасности предупреждает спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По его мнению, сейчас перед многими европейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, не прибегая при этом к такой крайней и опасной мере, как локдаун, ведь за него сейчас приходится платить высокую цену.
Что касается стран Восточной Азии, то там ситуация с коронавирусом заметно лучше – по мнению Набарро, из-за четкой коммуникации между властями и населением.
Меж тем, число подтвержденных случаев коронавируса в мире перевалило за 65 миллионов. Жертвами пандемии стали 1,5 миллиона человек. С такой печальной статистикой Европа готовится к Рождеству. Где-то, как в Италии, ужесточают меры борьбы с пандемией. А где-то, как в Чехии, наоборот, ослабляют карантин.
Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим туристическим группам. Страна в ожидании большого числа иностранных болельщиков на летней Олимпиаде в Токио.
Читайте также:
В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество
От коронавируса во всём мире умерли более 1,5 млн человек
Свыше 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии