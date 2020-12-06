ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: после новогодних праздников Европу накроет третья волна коронавируса. О такой опасности предупреждает спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По его мнению, сейчас перед многими европейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, не прибегая при этом к такой крайней и опасной мере, как локдаун, ведь за него сейчас приходится платить высокую цену.

Что касается стран Восточной Азии, то там ситуация с коронавирусом заметно лучше – по мнению Набарро, из-за четкой коммуникации между властями и населением.