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ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса

06 декабря 2020 17:08
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Всемирная организация здравоохранения предупреждает: после новогодних праздников Европу накроет третья волна коронавируса. О такой опасности предупреждает спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса-1

По его мнению, сейчас перед многими европейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, не прибегая при этом к такой крайней и опасной мере, как локдаун, ведь за него сейчас приходится платить высокую цену.

ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса-4

Что касается стран Восточной Азии, то там ситуация с коронавирусом заметно лучше – по мнению Набарро, из-за четкой коммуникации между властями и населением.

ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса-7

Меж тем, число подтвержденных случаев коронавируса в мире перевалило за 65 миллионов. Жертвами пандемии стали 1,5 миллиона человек. С такой печальной статистикой Европа готовится к Рождеству. Где-то, как в Италии, ужесточают меры борьбы с пандемией. А где-то, как в Чехии, наоборот, ослабляют карантин.

ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса-10

Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим туристическим группам. Страна в ожидании большого числа иностранных болельщиков на летней Олимпиаде в Токио.

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# Коронавирус # Дэвид Набарро # Фотофакт

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