Города в руинах. В Армении вспоминают жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года

Новости Армении. 7 декабря в Армении вспоминают жертв землетрясения, которое в 1988 году унесло жизни 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране пройдут траурные мероприятия, к могилам погибших возложат цветы.

За 30 секунд от стихии пострадали 21 город и 350 сел. Подземные толчки сравняли с землей два города на севере страны: Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. Десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова.