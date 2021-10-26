Люди выпрыгивали прямо из окон. В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме

Новости России. В российском Балтийске прогремел взрыв в жилом доме. Опасаясь за свои жизни, люди выпрыгивали прямо из окон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В российском Балтийске прогремел взрыв в жилом доме. Опасаясь за свои жизни, люди выпрыгивали прямо из окон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрывной волной выбило окна, но сильных повреждений здание не получило. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв баллона с газом. Сообщается об одном пострадавшем. Местные следователи начали проверку.