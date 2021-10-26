Прямой эфир

Люди выпрыгивали прямо из окон. В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме

26 октября 2021 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В российском Балтийске прогремел взрыв в жилом доме. Опасаясь за свои жизни, люди выпрыгивали прямо из окон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выпрыгивали прямо из окон. В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме-1

Взрывной волной выбило окна, но сильных повреждений здание не получило. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв баллона с газом. Сообщается об одном пострадавшем. Местные следователи начали проверку.

# Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италию прибыли беженцы из Северной Африки. Волна нелегальной миграции нарастает
26 октября 2021 12:57

В Италию прибыли беженцы из Северной Африки. Волна нелегальной миграции нарастает

В Украине отстранят от работы невакцинированных от коронавируса учителей и чиновников
26 октября 2021 12:45

В Украине отстранят от работы невакцинированных от коронавируса учителей и чиновников

Страны ЕС не поддержали идею строительства забора на литовско-белорусской границе за деньги Евросоюза
26 октября 2021 11:32

Страны ЕС не поддержали идею строительства забора на литовско-белорусской границе за деньги Евросоюза