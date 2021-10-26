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В Украине отстранят от работы невакцинированных от коронавируса учителей и чиновников

26 октября 2021 12:45
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Новости Украины. В Украине невакцинированных от COVID-19 учителей и чиновников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине отстранят от работы невакцинированных от коронавируса учителей и чиновников-1

Такую функцию возложат на руководителей организаций. Решение не коснется сотрудников, которые имеют противопоказания к прививке. По словам министра здравоохранения Украины, обязательная вакцинация в стране является законной. Однако многие украинцы не согласны с принудительной кампанией, считая, что у каждого должен быть выбор.

# Коронавирус # Виктор Ляшко # Фотофакт

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