В Украине отстранят от работы невакцинированных от коронавируса учителей и чиновников

Новости Украины. В Украине невакцинированных от COVID-19 учителей и чиновников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую функцию возложат на руководителей организаций. Решение не коснется сотрудников, которые имеют противопоказания к прививке. По словам министра здравоохранения Украины, обязательная вакцинация в стране является законной. Однако многие украинцы не согласны с принудительной кампанией, считая, что у каждого должен быть выбор.