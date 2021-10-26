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В Италию прибыли беженцы из Северной Африки. Волна нелегальной миграции нарастает

26 октября 2021 12:57
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Новости Италии. В Европе нарастает волна нелегальной миграции с юга. Так, в Италию прибывают беженцы из Северной Африки, в основном по морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италию прибыли беженцы из Северной Африки. Волна нелегальной миграции нарастает-1

Только за последние сутки более 300 человек были спасены кораблями береговой охраны и доставлены на сушу. Согласно данным МВД Италии, за последнюю неделю на побережье страны высадились больше 2 000 мигрантов. А с начала 2021 года в страну через Средиземное море прибыли около 50 000 человек.

# Беженцы # Фотофакт

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