В Италию прибыли беженцы из Северной Африки. Волна нелегальной миграции нарастает

Новости Италии. В Европе нарастает волна нелегальной миграции с юга. Так, в Италию прибывают беженцы из Северной Африки, в основном по морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последние сутки более 300 человек были спасены кораблями береговой охраны и доставлены на сушу. Согласно данным МВД Италии, за последнюю неделю на побережье страны высадились больше 2 000 мигрантов. А с начала 2021 года в страну через Средиземное море прибыли около 50 000 человек.