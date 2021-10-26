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Страны ЕС не поддержали идею строительства забора на литовско-белорусской границе за деньги Евросоюза

26 октября 2021 11:32
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Решить проблему цивилизованными методами не получается у наших литовских соседей. Вильнюс не теряет надежду отгородиться от мигрантов колючим забором, что не одобряют большинство стран Евросоюза. В сообществе отказались от финансирования проекта за счет средств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС не поддержали идею строительства забора на литовско-белорусской границе за деньги Евросоюза-1

Требуя денег, Литва даже поднимала этот вопрос на прошедшем саммите в Брюсселе. Но не нашла поддержки. Вильнюсу вежливо дали понять, что Еврокомиссия достаточно выделяет денег на охрану внешних границ и не намерена участвовать в колючих проектах. Комментируя миграционный кризис в Литве, еврокомиссар Ильва Юханссон порекомендовала Вильнюсу предоставить застрявшим на границе людям гуманитарную помощь, а не закрываться от них.

Страны ЕС не поддержали идею строительства забора на литовско-белорусской границе за деньги Евросоюза-4

Кроме того, Евросоюз осуждает решение литовских властей о развороте мигрантов и считает такие действиями незаконными. Вместе с тем еврокомиссар больше обеспокоена политикой Польши, которая вразрез с европейским правом принимает самостоятельные законы.

# Международная политика # Ильва Юханссон # Фотофакт

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