Страны ЕС не поддержали идею строительства забора на литовско-белорусской границе за деньги Евросоюза

Решить проблему цивилизованными методами не получается у наших литовских соседей. Вильнюс не теряет надежду отгородиться от мигрантов колючим забором, что не одобряют большинство стран Евросоюза. В сообществе отказались от финансирования проекта за счет средств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя денег, Литва даже поднимала этот вопрос на прошедшем саммите в Брюсселе. Но не нашла поддержки. Вильнюсу вежливо дали понять, что Еврокомиссия достаточно выделяет денег на охрану внешних границ и не намерена участвовать в колючих проектах. Комментируя миграционный кризис в Литве, еврокомиссар Ильва Юханссон порекомендовала Вильнюсу предоставить застрявшим на границе людям гуманитарную помощь, а не закрываться от них.