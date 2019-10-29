Рекорд. Альпинист за полгода совершил восхождение на 14 гор

Новости мира. Непальский альпинист в рекордно короткий срок покорил 14 высочайших гор в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мужчина завершил восхождение на последнюю из вершин в Гималаях.
Новости мира. Непальский альпинист в рекордно короткий срок покорил 14 высочайших гор в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мужчина завершил восхождение на последнюю из вершин в Гималаях.
Свой проект Нирмал Пурджа начал 15 марта. На то, чтобы добраться до всех 14 пиков, ему потребовалось чуть больше 7 месяцев.
Свое достижение молодой человек считает вершиной биографии.