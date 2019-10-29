Прямой эфир

Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов

29 октября 2019 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции ввели новую категорию в правила дорожного движения – электросамокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов-1

Теперь скорость их движения не может превышать 25 километров в час, передвигаться разрешено строго по автомобильным дорогам, категорически запрещена езда с пассажирами, а сам водитель не должен быть младше 12 лет. При этом, как и за рулём автомобиля, нельзя пользоваться телефоном.

Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов-4

Европейские законодатели подчёркивают, что поддерживают развитие электросамокатов как экологически чистого вида транспорта, однако их неконтролируемое распространение привнесло элемент хаоса в европейские города.

# Велосипед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку
29 октября 2019 07:12

Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку

Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе
28 октября 2019 18:35

Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе

Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара
28 октября 2019 14:24

Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара