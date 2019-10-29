Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов

Новости Франции. Во Франции ввели новую категорию в правила дорожного движения – электросамокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции ввели новую категорию в правила дорожного движения – электросамокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь скорость их движения не может превышать 25 километров в час, передвигаться разрешено строго по автомобильным дорогам, категорически запрещена езда с пассажирами, а сам водитель не должен быть младше 12 лет. При этом, как и за рулём автомобиля, нельзя пользоваться телефоном.
Европейские законодатели подчёркивают, что поддерживают развитие электросамокатов как экологически чистого вида транспорта, однако их неконтролируемое распространение привнесло элемент хаоса в европейские города.