Люди несут цветы к месту трагедии. В Татарстане траур по погибшим в результате стрельбы в школе Казани

Новости России. В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще 21 человек пострадал, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей». Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Президент также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии (подробнее здесь).

Напомню, 11 мая вооруженный 19-летний парень вошел в здание школы, взорвал самодельное взрывное устройство, ранил двух сотрудников и пошел убивать остальных. Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.