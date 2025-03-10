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У берегов Британии танкер столкнулся с грузовым судном, пострадали 32 человека

10 марта 2025 14:48
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В Северном море у побережья Великобритании произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

У берегов Британии танкер столкнулся с грузовым судном, пострадали 32 человека-1

Фото: pixabay

По информации береговой охраны, инцидент случился в 16 км от побережья около 09:50 по местному времени, 32 человека пострадали.

На место аварии направлены самолеты, вертолеты и корабли для тушения пожара.

# ЧП

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