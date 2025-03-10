В Тель-Авиве митингующие провели акцию протеса за отставку премьер-министра Израиля

Протестующие требовали отставки главы кабмина, обвиняя его не только в получении взяток, но и срыве сделки об освобождении заложников. Нетаньяху стал первым действующим израильским лидером, выступившим в качестве обвиняемого в уголовном процессе, который начался еще пять лет назад, но был отложен из-за войны между еврейским государством и ХАМАС. Политика обвиняют в незаконном получении подарков на миллионы долларов от бизнесменов и попытках подкупа СМИ с целью добиться более благоприятного освещения своей деятельности.