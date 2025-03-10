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В Тель-Авиве митингующие провели акцию протеса за отставку премьер-министра Израиля

10 марта 2025 13:42
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Сотни израильтян провели акцию протеста у здания окружного суда в Тель-Авиве, куда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал давать показания по своему давнему делу о коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве митингующие провели акцию протеса за отставку премьер-министра Израиля-2

Протестующие требовали отставки главы кабмина, обвиняя его не только в получении взяток, но и срыве сделки об освобождении заложников. Нетаньяху стал первым действующим израильским лидером, выступившим в качестве обвиняемого в уголовном процессе, который начался еще пять лет назад, но был отложен из-за войны между еврейским государством и ХАМАС. Политика обвиняют в незаконном получении подарков на миллионы долларов от бизнесменов и попытках подкупа СМИ с целью добиться более благоприятного освещения своей деятельности.

# Международная политика

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