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В Литве предложили ввести налог на оборону

10 марта 2025 13:40
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Власти Литвы намерены обсудить введение всеобщего налога на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ.

В Литве предложили ввести налог на оборону-2

Инициативу выдвинули депутаты парламента. По их мнению, это обеспечит бесперебойное финансирование военно-промышленного комплекса страны. Что касается налога, то его будут платить как компании, так и физические лица, в том числе студенты и пенсионеры. Вопрос будет обсуждаться с правительством. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с 2026 года Вильнюс увеличит оборонные ассигнования до 5-6 % от ВВП. Такие меры необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.

# Международная политика

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