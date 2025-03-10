В Литве предложили ввести налог на оборону

Инициативу выдвинули депутаты парламента. По их мнению, это обеспечит бесперебойное финансирование военно-промышленного комплекса страны. Что касается налога, то его будут платить как компании, так и физические лица, в том числе студенты и пенсионеры. Вопрос будет обсуждаться с правительством. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с 2026 года Вильнюс увеличит оборонные ассигнования до 5-6 % от ВВП. Такие меры необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.