Прямой эфир

В Индонезии планируют ввести налог на интернет-торговлю

18 апреля 2018 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Налог на интернет-торговлю планируют ввести в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии планируют ввести налог на интернет-торговлю-1

Сейчас в Министерстве промышленности рассматривают размер выплат. Вероятнее всего, он составит 0,5 % и будет распространяться не только на крупные компании, но и на малый бизнес.

На сегодняшний объем коммерции в стране составляет 14,9 миллиардов долларов, а интернетом пользуется почти половина жителей Индонезии.

В Индонезии планируют ввести налог на интернет-торговлю-4

# Интернет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Германии на пешеходной улице
18 апреля 2018 09:21

Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Германии на пешеходной улице

В США двигатель пассажирского самолёта взорвался в воздухе. Погиб пассажир
18 апреля 2018 08:02

В США двигатель пассажирского самолёта взорвался в воздухе. Погиб пассажир

На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш
18 апреля 2018 07:54

На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш