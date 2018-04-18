В Индонезии планируют ввести налог на интернет-торговлю

Новости Индонезии. Налог на интернет-торговлю планируют ввести в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Министерстве промышленности рассматривают размер выплат. Вероятнее всего, он составит 0,5 % и будет распространяться не только на крупные компании, но и на малый бизнес.

На сегодняшний объем коммерции в стране составляет 14,9 миллиардов долларов, а интернетом пользуется почти половина жителей Индонезии.