СМИ: почти половине британских семей приходится жить на 3 фунта в неделю

Новости Великобритании. Британцы пытаются выжить в условиях усугубляющегося экономического кризиса. Почти половине семей приходится выживать на три фунта стерлингов в неделю. Это примерно 3,5 доллара. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно статистике, в 2022 году доля британцев, которые с трудом сводят концы с концами, удвоилась. У 40 % домохозяйств практически не остается доходов после оплаты жилья и коммунальных. В результате многие британцы влезли в долги. Другие вынуждены отказываться даже от покупки предметов первой необходимости или сократить число приемов пищи до одного раза в день. Рассчитывать на помощь тоже не приходится. Представители примерно половины независимых продуктовых фондов в Великобритании предупредили, что они либо не смогут помочь всем, кто к ним обращается, либо придется сократить порции еды, которую они раздают этой зимой.