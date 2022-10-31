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СМИ: почти половине британских семей приходится жить на 3 фунта в неделю

31 октября 2022 07:38
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Новости Великобритании. Британцы пытаются выжить в условиях усугубляющегося экономического кризиса. Почти половине семей приходится выживать на три фунта стерлингов в неделю. Это примерно 3,5 доллара. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: почти половине британских семей приходится жить на 3 фунта в неделю-1

Согласно статистике, в 2022 году доля британцев, которые с трудом сводят концы с концами, удвоилась. У 40 % домохозяйств практически не остается доходов после оплаты жилья и коммунальных. В результате многие британцы влезли в долги. Другие вынуждены отказываться даже от покупки предметов первой необходимости или сократить число приемов пищи до одного раза в день. Рассчитывать на помощь тоже не приходится. Представители примерно половины независимых продуктовых фондов в Великобритании предупредили, что они либо не смогут помочь всем, кто к ним обращается, либо придется сократить порции еды, которую они раздают этой зимой.

# Экономический кризис # Фотофакт

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