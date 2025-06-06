Лукашенко заявил о готовности к возобновлению диалога со Швецией

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил шведский народ с Национальным днем, подчеркнув важность сохранения природы, улучшения качества жизни и обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

«Сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты – сохранение окружающей среды, повышение качества жизни и обеспечение национальной безопасности», – говорится в поздравлении.

Он отметил схожесть усилий белорусов и шведов по сохранению культурного наследия родного края и высказал надежду на восстановление равноправного диалога между странами.

«На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества», – заметил белорусский лидер.

Президент пожелал шведскому народу мира и процветания.