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В Италии протестуют возмущённые счетами за коммуналку. Услуги подорожали сразу на 500%

15 октября 2022 11:38
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Новости Италии. Массовые протесты прошли в Италии. Там основная претензия демонстрантов – повышение стоимости коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем сразу на 500 %.

В Италии протестуют возмущённые счетами за коммуналку. Услуги подорожали сразу на 500%-1

Люди возмущены таким резким ростом цен, многие уже заявили, что не будут оплачивать счета. Вопрос не только принципа, но и возможности. Протестующие выкрикивают обвинения в адрес властей, по их мнению, ограбивших народ, и требуют решить, а не отложить проблему.

В Италии протестуют возмущённые счетами за коммуналку. Услуги подорожали сразу на 500%-4

Это не первый подобный протест в Италии. Ранее жители Рима и других итальянских городов уже устраивали митинги против роста цен, публично сжигая свои жировки.

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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