В Италии протестуют возмущённые счетами за коммуналку. Услуги подорожали сразу на 500%

Новости Италии. Массовые протесты прошли в Италии. Там основная претензия демонстрантов – повышение стоимости коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем сразу на 500 %.

Люди возмущены таким резким ростом цен, многие уже заявили, что не будут оплачивать счета. Вопрос не только принципа, но и возможности. Протестующие выкрикивают обвинения в адрес властей, по их мнению, ограбивших народ, и требуют решить, а не отложить проблему.