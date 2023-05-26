Лукашенко: «В Беларуси с теплотой относятся к грузинам, которые олицетворяют богатейшую культуру»

Беларусь и Грузия успешно развивают экономические, научные, культурные связи, а в основе двусторонних отношений неизменно лежат уважение и доверие – подчеркнул Президент.

Национальный праздник – День Независимости – отмечают 26 мая в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления народу этой страны направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Путь к образованию современного грузинского государства продолжался не одно тысячелетие, наполненное героической борьбой, периодами расцвета и тяжелых испытаний. С честью, большой отвагой и достоинством прошли его жители этой прекрасной земли. В Беларуси с теплотой относятся к грузинам, которые олицетворяют богатейшую культуру, неповторимый колорит и гостеприимство своего родного края.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что наши народы сумеют сохранить и умножить результаты совместной работы в различных сферах.