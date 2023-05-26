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Барака: Зеленский не появляется в Киеве из-за боязни ответного удара после попытки атаки Кремля

26 мая 2023 07:17
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Украинский лидер предпочитает по возможности не находится в Киеве из-за страха ответного удара после попытки Украины атаковать Кремль БПЛА. Такое заявление сделал американский правозащитник Аджаму Барака, информирует РИА Новости. 

В последнее время в СМИ со ссылкой на зарубежных экспертов появляются заявления о катастрофической ошибке президента Украины Зеленского. Речь идет о попытке атаки Кремля. Военные аналитики опасаются, что последствия такого шага со стороны киевского режима могут быть крайне серьезными. 

Ранее сообщалось, что в начале мая Киев попытался нанести удар по Кремлю двумя беспилотными летательными аппаратами. Российская сторона дроны ликвидировала. В Москве произошедшее назвали терактом и заявили, что попытка нападения была совершена Киевом под руководством США. В Кремле также отметили, что произошедшее не останется без ответа. 
 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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