Новости Испании. Непогода продолжает испытывать жителей Испании. Через полгода засухи некоторые районы страны затопило, а на Каталонию обрушился град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах гололедица, число аварий за сутки резко возросло. Несколько домов подтоплено. Жители покидают свои квартиры и делятся кадрами непогоды. Из-за ливней засорились канавы, первые этажи домов и магазинов оказались в воде.