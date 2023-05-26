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В Испании улицы засыпало градом – жители делятся фото непогоды

26 мая 2023 07:20
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Новости Испании. Непогода продолжает испытывать жителей Испании. Через полгода засухи некоторые районы страны затопило, а на Каталонию обрушился град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании улицы засыпало градом – жители делятся фото непогоды-1

На дорогах гололедица, число аварий за сутки резко возросло. Несколько домов подтоплено. Жители покидают свои квартиры и делятся кадрами непогоды. Из-за ливней засорились канавы, первые этажи домов и магазинов оказались в воде.  

В Испании улицы засыпало градом – жители делятся фото непогоды-4

По данным местных синоптиков, на один квадратный метр выпало примерно 70 литров осадков. На расчистку улиц от градовых «сугробов» коммунальным службам пришлось пригнать тяжелую дорожную технику.  

# Природные явления # Новости Испании # Фотофакт

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