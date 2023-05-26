Новости Испании. Непогода продолжает испытывать жителей Испании. Через полгода засухи некоторые районы страны затопило, а на Каталонию обрушился град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Непогода продолжает испытывать жителей Испании. Через полгода засухи некоторые районы страны затопило, а на Каталонию обрушился град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дорогах гололедица, число аварий за сутки резко возросло. Несколько домов подтоплено. Жители покидают свои квартиры и делятся кадрами непогоды. Из-за ливней засорились канавы, первые этажи домов и магазинов оказались в воде.
По данным местных синоптиков, на один квадратный метр выпало примерно 70 литров осадков. На расчистку улиц от градовых «сугробов» коммунальным службам пришлось пригнать тяжелую дорожную технику.