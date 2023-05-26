В США ожидают всплеск насилия в связи с президентскими выборами в 2024 году

Новости США. В США прогнозируют всплеск насилия в связи с президентскими выборами в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом проинформировали в Министерстве внутренней безопасности Штатов.

Эксперты считают, что угроза роста насилия будет оставаться повышенной, а отдельные личности могут быть склонными проявлять насилие в связи с законодательными или судебными решениями в социальной и политической сферах. Накануне американцы встретили протестами новость о выдвижении губернатора Флориды для участия в президентских выборах. Он баллотируется от партии республиканцев, а значит, станет соперником Дональда Трампа.