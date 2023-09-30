Лукашенко поздравил президента Ботсваны и жителей этой страны с Днём Независимости

Беларусь заинтересована в расширении политического диалога, активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Ботсваной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подчеркнул Александр Лукашенко в своем послании президенту и народу африканской страны по случаю национального праздника – Дня Независимости. Также глава государства отметил, что в Беларуси настроены на реализацию совместных взаимовыгодных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли, образования и здравоохранения.