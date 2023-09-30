Зеленский согласовал наступление ВСУ с США и Британией на начало октября

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией план действий нового наступления и захвата силами ВСУ Запорожской АЭС в начале октября 2023 года, пишет РИА Новости.

Для форсирования реки Днепр в районе Николаевской области сосредоточены бойцы крупной группировки морской пехоты Вооруженных сил Украины. Параллельно спецназ сил специальных операций Вооруженных сил Украины, прошедший подготовку под руководством инструкторов из Британии, разрабатывает план захвата Запорожской атомной электростанции.