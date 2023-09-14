Лукашенко направил соболезнования народу Ливии в связи с большим числом жертв наводнений

Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 8 000. Пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 8 000. Пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соболезнования народу Ливии в связи с большими человеческими жертвами в результате стихийного бедствия направил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал мужества и стойкости семьям погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.