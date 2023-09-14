Экс-президенту Молдовы Додону разрешили покидать страну

Бывший лидер Молдовы Игорь Додон может выезжать за пределы страны. Сообщается, что такое решение принял кишиневский суд, отклонив прошение прокурора о продлении запрета, информирует РИА Новости.

Сообщается, что вопрос в отношении лидера оппозиционной в Молдове Партии социалистов Высшей судебной палатой был рассмотрен в четверг, 13 сентября. Год назад, касаемо Додона, было возбуждено 8 уголовных дел, 3 из которых рассматриваются в судах. Бывший президент страны под домашним арестом находился 180 дней и 300 дней под запретом выезда из Молдовы.

Сам Додон сообщил, что не собирается покидать страну. Он намерен участвовать во всех судебных заседаниях и продолжать борьбу с действующим режимом.