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Экс-президенту Молдовы Додону разрешили покидать страну

14 сентября 2023 13:16
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Бывший лидер Молдовы Игорь Додон может выезжать за пределы страны. Сообщается, что такое решение принял кишиневский суд, отклонив прошение прокурора о продлении запрета, информирует РИА Новости. 

Сообщается, что вопрос в отношении лидера оппозиционной в Молдове Партии социалистов Высшей судебной палатой был рассмотрен в четверг, 13 сентября. Год назад, касаемо Додона, было возбуждено 8 уголовных дел, 3 из которых рассматриваются в судах. Бывший президент страны под домашним арестом находился 180 дней и 300 дней под запретом выезда из Молдовы. 

Сам Додон сообщил, что не собирается покидать страну. Он намерен участвовать во всех судебных заседаниях и продолжать борьбу с действующим режимом. 

# Международная политика # Игорь Додон

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