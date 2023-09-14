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Президент Польши Дуда надеется на приглашение Украины в НАТО на саммите в США

14 сентября 2023 13:30
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Польский президент Анджей Дуда выразил надежду, что на саммите в Вашингтоне Украина все-таки получит приглашение в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это станет историческим решением, которое отразит идеалы НАТО и желания украинского общества. Вместе с тем он отметил, что Альянс в данный момент не имеет возможности принять Украину из-за ведения военных действий на территории страны. Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили план поддержки Украины, упрощающий процесс вступления.

# Международная политика

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